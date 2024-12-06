Стало известно, изменились ли цены на туры в КНДР из-за подорожания доллара

Цена на туры в КНДР в долларах за последнее время не изменилась и сейчас составляет $1,5 тыс. в среднем на одного человека. Об этом «Газете.Ru» сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, из-за скачков курса доллара выросла цена путешествия в рублях. Но курс российской валюты к доллару с прошлой недели укрепился, поэтому цены в рублях снова изменились.

«По сравнению с прошлой неделей, когда доллар стоил 114 рублей, цены наоборот снизились. Сейчас доллар стоит 104 рубля. Кратковременное чрезвычайное или военное положение, которое было введено в Южной Корее, никак на туристах не сказалось. И какой-то потери интереса к Корее в целом не произошло. Даже наоборот, мы фиксируем повышенный интерес. Потому что людям вдруг захотелось еще больше внимания уделить этому направлению. Людям интересно посмотреть. Звучит слово «Корея», а дальше смотрят. Но говорить о каком-то реально большом потоке в Северной Корее нельзя — среди туристов этим направлением интересуются около 0,01% от турпотока в зарубежные страны», — пояснил Мурадян.

На прошлой неделе средняя стоимость путевки на одного человека в рублях составляла более 170 тыс., сейчас — 156 тыс. рублей, исходя из курса доллара (то есть дешевле на 14 тыс. рублей к прошлой неделе).

Мурадян ожидает роста спроса россиян на путевки в Корею в 2025 году, особенно среди предпочитающих нестандартные страны со своей культурой — Иран, Северная Корея, Япония, Южная Корея. Это не пляжные направления, по словам Мурадяна. Он отметил, что эти направления никогда не станут массовыми в привычном понимании из-за ограниченности логистики или визовой сложности, религиозных или политических нюансов, но люди по природе любопытные, и интерес будет расти.

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