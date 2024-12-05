В России появился маркетплейс цифровых квадратных метров

Группы компаний ФСК, «Неометрия» и «Основа» одновременно презентовали выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА) на квадратные метры для квалифицированных инвесторов на платформе Альфа-Банка «А-Токен». Таким образом был сформирован маркетплейс. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Выпуски ЦФА на квадратные метры позволяют квалифицированным инвесторам принять участие в динамике стоимости недвижимости в трех строящихся комплексах.

Каждый из ЦФА предполагает инвестиционную доходность, рассчитываемую на основании динамики цен по заключенным договорам долевого участия, а также имеет минимальную гарантированную доходность на уровне ключевой ставки.

В Альфа-Банке отметили, что, приобретая такие цифровые активы, инвесторы получают прибыль, пропорциональную изменениям стоимости жилья в проекте. Выпуски ЦФА привязаны к рыночной стоимости 1/100 квадратного метра.

По прогнозам банка, строящиеся объекты обещают значительный рост стоимости квадратных метров. За два года потенциальный инвестиционный доход может составить порядка 40%.

Погашение ЦФА планируется на 21 декабря 2026 года, заявки принимаются до 15:00 12 декабря.

Группа компаний ФСК предлагает ЦФА на свой Life Hub квартал премиум класса ЖК Amber City в Москве. «Неометрия» презентовала ЦФА на свой объект в Сочи ЖК «Лестория», а ГК «Основа» — на комплекс бизнес-класса ЖК «Мираполис».

По словам директора по инновациям Альфа-Банка Дениса Додона, перспективность цифровых квадратных метров заключается в том, что они создают уникальную возможность для привлечения инвестиций в недвижимость, предлагая гибкие и доступные решения как для застройщиков, так и для инвесторов.

«Совместная работа всех участников — банка, застройщика, потребителя и законодателя — может помочь нам разработать инновационный продукт, способный удовлетворить потребности рынка и гарантировать защиту прав его участников», — заявил он.