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В правительстве назвали причину возможного роста стоимости красной икры

Вице-премьер Патрушев: дефицита красной икры в России не будет

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Unsplash

В России не произойдет нехватки красной икры, завершил вице-премьер России Николай Патрушев.

Однако, по его словам, деликатес может подняться в цене «из-за не очень хорошей лососевой путины».

В связи с предполагаемым отсутствием дефицита продукта, он заявил, что в России получится избежать введения запрета на экспорт красной икры.

«Это такие механизмы, которые нужно использовать в случае, если у нас возможен дефицит. Посмотрим, я думаю, что избежим подобного рода механизма», — пояснил вице-премьер.

На этой неделе старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко заявил, что бутерброд с красной икрой обойдется россиянам в 262,97 руб. в 2024 году. При этом в 2023 году стоимость бутерброда составляла 133,43 руб.

Он посоветовал россиянам при планировании новогоднего стола учитывать, что перед праздниками в магазинах начинается «высокий сезон», и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%».

В ноябре агентство РИА Новости написало, что россияне начали приобретать меньшее количество красной икры.

Ранее врач объяснила, как выбрать качественную красную икру.

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