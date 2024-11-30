Россияне начали отказываться от красной икры

Россияне начали приобретать меньшее количество красной икры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Платформа ОФД».

Согласно подсчетам аналитиков ее ресурса «Чек Индекс», количество покупок падает. Кроме того, россияне стали предпочитать банки по 200-300 г, а не по 500, как это было в 2023 году.

На прошлой неделе диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко заявила, что одной столовой ложки красной икры через день достаточно, чтобы восполнить все дефициты в организме. По словам специалиста, в ней есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть и белок, внутри которого все незаменимые аминокислоты. Однако с учетом дороговизны продукта врач отметила, что красную икру можно заменить на икру щуки или минтая.

Средняя цена красной икры в России по итогам октября впервые в истории превысила отметку в 8 тыс. руб., достигнув 8 104 рубля за килограмм. Всего месяцем ранее товар продавался в среднем по 6 955 рублей за килограмм.

Ранее россиянам рассказали, как дешевле купить икру к Новому году.