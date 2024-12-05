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В России могут снять запрет на фирмы-«матрешки»

Минюст доработал законопроект о снятии запрета на создание компаний-«матрешек»

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Министерство юстиции России доработало законопроект, которым предлагается снять запрет на создание компаний-«матрешек». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что речь идет о поправках в законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью». Принять законопроект планируется в марте следующего года.

Запрет на создание подобных компаний первоначально ввели в 1995 году. Однако в нем были исключения для государственных активов. Основное отличие новой редакции законопроекта состоит в том, что документ исключит предлагаемые нормы о солидарной субсидиарной ответственности холдинга по обязательствам «дочек» в цепочке «матрешек».

Под фирмами-«матрешками» имеется в виду структура владения типа «общество A владеет 100 процентами общества B, которое владеет 100 процентами общества C» и так далее. Суть механизма заключается в переходе ответственности за компанию на другую фирму. Так, если общество C потеряет возможность исполнять свои обязанности, то они перейдут обществу B. Если же оно потеряет свою платежеспособность, то за обязательства C отвечало общество A.

С инициативой снять запрет на создание фирм-«матрешек» в мае 2022 года выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, с одной стороны, это правило при желании можно обойти, а с другой — возможны ситуации непроизвольного нарушения закона, например когда один из двух участников решает выйти из компании.

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