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Сечин заявил, что мир далек от пика спроса на ископаемое топливо

Сечин: мир является свидетелем наступления новой угольной эры

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Веронского Евразийского экономического форума заявил, что мир далек от пика спроса на ископаемое топливо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на нефть приходится более 30% мирового потребления всего ископаемого топлива, на уголь — 25%, на газ — 22%.

«Судя по всему, мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо», — поделился глава «Роснефти».

До этого Сечин говорил, что на долю ископаемого топлива приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии, на нем базируется современная энергетическая система.

Глава «Роснефти» отметил, что за счет ископаемого топлива глобальная энергетическая система стала основой современной жизни.

Также он назвал современную энергосистему огромным и сложным организмом и уточнил, что в среднем человек потребляет энергию, эквивалентную 800 кг нефти в год, 95% всех товаров производится из продуктов переработки нефти и газа.

Ранее Сечин заявил об утрате США лидерства в научно-технологической сфере.

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