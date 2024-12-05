Глава «Роснефти» рассказал о преимуществах ископаемого топлива

На долю ископаемого топлива приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии, на нем базируется современная энергетическая система. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на XVII Веронском евразийском экономическом форуме в ОАЭ.

Глава компании отметил, что за счет ископаемого топлива глобальная энергетическая система стала основой современной жизни.

Игорь Сечин уточнил, что за последние 200 лет использование углеводородов сделало энергию более доступной. Наряду с улучшениями в сфере здравоохранения и питания человека, это привело к увеличению продолжительности жизни с 30 до 70 лет и сокращению доли населения планеты, живущего в крайней нищете, с 90% до 10%.

Глава нефтяной компании назвал современную энергосистему огромным и сложным организмом.

Он уточнил, что в среднем человек потребляет энергию, эквивалентную 800 кг нефти в год, 95% всех товаров производится из продуктов переработки нефти и газа. В мире работают более 60 тыс. электростанций, которые обеспечивают энергией более 6 млрд людей. Из 1,5 млрд автомобилей, которые ежедневно проезжают по дорогам, 98% работают на традиционных видах топлива.

Перечисляя преимущества ископаемого топлива, Сечин отметил, что его легко транспортировать — в любой момент оно может быть направлено туда, где более всего востребовано.

Он уточнил, что, например, объем энергии, которую можно переместить на 1000 миль за $1 для трубопроводной нефти составляет до 4,4 мегаватт-часа, для трубопроводного газа до 1,2 мегаватт-часа, в то время как для водорода этот показатель составит лишь 0,2 мегаватт-часа.

«Развивая исследования великого русского ученого Петра Леонидовича Капицы, эксперты McKinsey и ученые западных университетов подтвердили, что ископаемое топливо также обладает высокой плотностью потока энергии», — подчеркнул Сечин.

Он добавил, что по этому показателю дизель превосходит водород почти в 30 раз, а газ превосходит ветровую и солнечную энергию в 270 и 70 раз, соответственно.

Благодаря этим свойствам использование ископаемого топлива дает гораздо более высокую эффективность инвестиций, измеренную в единицах энергии, заключил глава «Роснефти».