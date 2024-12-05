В России заявили о признании Британией зависимости от российской рыбы

Власти Великобритании признали зависимость от российской рыбы путем отказа от новых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

Министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам сообщало, что в 2025 году не будет вводить дополнительные ограничения на поставки рыбопродукции, произведенной из российской рыбы.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что Китай импортирует в Великобританию 36% всего филе трески и 35% минтая.

«Значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья. Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя», — поделился Зверев.

Он добавил, что за первые девять месяцев года Великобритания импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на £2,65 млрд.

До этого руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорил, что запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море не приведет к дефициту рыбы, потому что у России есть доступ еще к 14 морям.

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