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В России заявили о признании Британией зависимости от российской рыбы

ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы

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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Власти Великобритании признали зависимость от российской рыбы путем отказа от новых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).

Министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам сообщало, что в 2025 году не будет вводить дополнительные ограничения на поставки рыбопродукции, произведенной из российской рыбы.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что Китай импортирует в Великобританию 36% всего филе трески и 35% минтая.

«Значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья. Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя», — поделился Зверев.

Он добавил, что за первые девять месяцев года Великобритания импортировала 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на £2,65 млрд.

До этого руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорил, что запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море не приведет к дефициту рыбы, потому что у России есть доступ еще к 14 морям.

Ранее ученые выяснили, что качество питания вегетарианцев ниже, чем у мясоедов.

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