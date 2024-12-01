Качество питания вегетарианцев ниже, чем у мясоедов, выяснили ученые

Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что люди, придерживающиеся вегетарианской диеты, склонны потреблять больше фабричных продуктов с пищевыми добавками, жирами и сахаром. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine (eCMed).

Исследователи проанализировали данные о пищевых привычках 200 тысяч добровольцев, предоставленные британским Биобанком. Они пришли к выводу, что вегетарианцы потребляют значительно больше ультра-обработанных продуктов (УОП) по сравнению с флекситарианцами, пескетарианцами и людьми, ограничивающими потребление красного мяса.

Флекситарианцы стремятся как можно меньше потреблять мясо, но при этом полностью его не исключают из своего рациона. Паскетарианцы едят некоторые продукты животного происхождения (яйца, молоко, рыбу) без ограничений, но отказываются от мяса.

К УОП относятся мороженое, печенье, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия и хлеб массового производства. Такие продукты часто содержат много насыщенных жиров, соли, сахара и различных добавок. Также в состав УОП могут включать консерванты, эмульгаторы, искусственные красители и ароматизаторы.

Предыдущие исследования связывали потребление УОП с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременного ухода из жизни.

Команда Имперского колледжа Лондона подсчитала, что более 46% ежедневных калорий вегетарианцы потребляли именно из ультра-обработанных продуктов. Однако их диета все же содержала больше минимально обработанных продуктов, чем рацион любителей мяса.

Также исследователи выразили обеспокоенность ростом популярности растительных заменителей мяса и молока, которые часто производятся из тех же ингредиентов, что и другие подобные УОП. Эксперты предупреждают, что, хотя такие заменители могут позиционироваться как здоровая альтернатива, содержащиеся в них добавки не всегда безопасны для здоровья.

Ранее российские ученые назвали необходимые пищевые добавки для веганов.