В России оценили, приведет ли запрет на вылов воблы к дефициту рыбы

Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море не приведет к дефициту рыбы, потому что у России есть доступ еще к 14 морям. Об этом 360.ru рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Воблу запретили ловить, но это бывает. И иваси 20 лет не ловили, а сейчас запас вновь пополняется. <…> Дефицит рыбы нас не ждет ни при каких обстоятельствах. <…> Уж чего-чего, а рыбы у нас вдоволь», — отметил эксперт.

Однако он допустил, что стоимость рыбы в России вырастет. Савельев также добавил, что в стране есть проблемы с добычей лососевых, поскольку в 2024 году рыбаки поймали в три раза меньше красной рыбы, чем в прошлом.

Накануне Минсельхоз России запретил промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море и реке Волга до конца 2025 года. Кроме того, вылов воблы запрещен в границах Астраханской области и водных объектах в границах республики Калмыкия. Также министерство запретило рыболовство плотвы на территории Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов в границах Астраханской области.

Ранее сообщалось, что россиянин украл рыбу из морозилки на рынке и получил 2,5 года колонии.