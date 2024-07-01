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Суд арестовал спиртовой завод водочного магната

РБК: суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» по иску генпрокуратуры

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ambertalvis.ru

Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на спиртовой завод «Амбер Талвис» водочного магната Юрия Шефлера. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на базу данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

В материале говорится, что спирт с завода в Тамбовской области поступал на предприятие в Латвии. «Амбер Талвис» на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings (владельцем которой является Шефлер), еще 25,5% — у Росспиртпрома, а оставшаяся доля у неназванных физлиц.

Основные марки компании — это «Stolichnaya», «Moskovskaya», «Кремлевская», «Казначейская» и «Рижский черный бальзам». Завод входит в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в России.

Суд также арестовал калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК», бенефициаром которых также является Шефлер. Эти компании контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года, отмечает издание.

Арест на все три юрлица был наложен 26 июня.

До этого суд арестовал гендиректора АО «Уральские заводы» Василия Мусина по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.

Ранее в Курске национализировали активы украинского алкогольного магната.

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