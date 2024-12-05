Coca-Cola урезала свои планы по использованию переработанного пластика

Компания Coca-Cola, которая считается одним из крупнейших в мире производителей пластиковых отходов, заметно урезала свои «добровольные экологические цели» по использованию переработанных материалов. Об этом сообщает CNN.

Согласно недавнему решению компании, к 2035 году она планирует использовать для упаковки своей продукции от 35 до 40% переработанных материалов. По сравнению с предыдущей целью — 50% к 2030 году — это значительное сокращение.

В Coca-Cola указали, что такая «эволюция основана на опыте, накопленном за десятилетия работы в области устойчивого развития, периодической оценке прогресса и выявленных проблемах».

В 2023 году экологическая организация Break Free from Plastic в шестой раз подряд назвала Coca-Cola крупнейшим в мире загрязнителем окружающей среды пластиком. Количество отходов Coca-Cola составило 33 830 из 537 719 единиц пластикового мусора, которые некоммерческая организация проверила в 40 странах. Бутылки Coca-Cola были самым распространенным видом отходов, которые часто выбрасывали в общественных местах, таких как парки и пляжи.

12 ноября сообщалось, что ученые из Южной Кореи «обучили» бактерии Corynebacterium создавать компоненты биоразлагаемого материала, который может стать альтернативой традиционному пластику. Лабораторные испытания показали, что новый биоматериал по своим физическим характеристикам не уступает полиэтилентерефталату (PET), который применяют для производства пластиковой тары, но при этом он разлагается в природных условиях значительно быстрее.

Ранее стало известно, какая страна больше всего загрязнена пластиком.