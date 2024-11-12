Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали безопасный для природы пластик с помощью бактерий

PNAS: бактерии Corynebacterium могут создавать компоненты экологичного пластика

close
unsplash.com

Ученые из Южной Кореи «обучили» бактерии Corynebacterium создавать компоненты биоразлагаемого материала, который может стать альтернативой традиционному пластику. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Основными «производителями» нового материала стали генетически модифицированные бактерии вида Corynebacterium, которые с помощью метаболической инженерии научились синтезировать псевдоароматические дикарбоновые кислоты. Эти соединения легли в основу экологически чистых полиэфиров с уникальными свойствами. Полиэфиры широко используются в производстве пластика для изготовления различных изделий.

Лабораторные испытания показали, что новый биоматериал по своим физическим характеристикам не уступает полиэтилентерефталату (PET), который применяют для производства пластиковой тары, но при этом он разлагается в природных условиях значительно быстрее.

Ученые отметили, что пластиковое загрязнение планеты достигло катастрофических масштабов — ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластиковых отходов, которые наносят ущерб морским экосистемам. Микропластик все чаще обнаруживают в организмах морских животных и даже в тканях человека. Исследователи надеются, что созданный ими биоразлагаемый материал может стать ключом к решению глобальной экологической проблемы.

Ранее ученые нашли новое насекомое, способное поедать пластиковый мусор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами