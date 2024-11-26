Эксперт раскритиковал законопроект о штрафе за собеседования с участием таролога

Факт расклада карт Таро при выборе кандидата на работу вряд ли можно будет доказать, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый. Так он оценил законопроект о штрафе за тарологов на собеседованиях.

«Законопроект еще на какое-то время удержит Таро в статусе непризнанной официально методики, но никак не отразится на ее использовании работодателями. К сожалению, депутаты, отрицая Таро как явление, попадают в свою же ловушку, их запретительные меры оторваны от реальности и вот почему. В рекрутинге таролог, по сути, заменяет или дополняет психолога, собеседования с которым участились за последние годы и не случайно. По данным опросов ВШЭ, в 2024 году уровень психологического неблагополучия в стране высок. Люди приходят на новую работу с выгоранием, с депрессией, нестабильной психикой, зависимостями. И да, они не пишут об этом в резюме. Сам факт использования Таро при выборе кандидата на работу вряд ли можно будет доказать», — пояснил Гулый.

Он допустил, что в случае принятия закона работодатели, скорее всего, перестрахуются и просто не будут приглашать таролога на встречу с соискателем.

Гулый пояснил, что таролог справится с задачей дистанционно, настроившись на фото или имя-фамилию-дату рождения: разложит карты на те же самые вопросы, ответы на которые обычно формируют психологический профиль, просмотрит совместимость с коллективом, начальством, пространство вариантов развития сотрудника в компании.

Мнение таролога или психолога вряд ли является решающим, но оно может быть ценным, если подозрения оправдаются, заключил Гулый.

Работодателей предложили штрафовать на 5 млн рублей за отказ соискателю из-за таро-расклада. Эту инициативу озвучил депутат Андрей Свинцов. Депутаты считают, что тарологи — «бесовщина», и ее нужно изгонять. Согласно инициативе, отвергнутый работник должен будет обратиться в полицию при отказе из-за Таро. Затем будут применены штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать карты Таро после предложения депутата запретить платные гадания.