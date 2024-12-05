Стало известно, сколько россиян получат новогоднюю премию

Почти четверть (24%) опрошенных россиян получат новогоднюю премию по результатам работы в этом году. Это следует из опроса, проведенного сервисом hh.ru, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

14% работающих россиян сообщили, что их работодатель точно выплатит годовую премию, причем в полном объеме. Еще 10% уточнили, что бонус выплатят частично. 5% опрошенных рассказали, что обычно всегда получали годовые премии, но в этот раз их не будет. В 42% компаний, по словам их сотрудников, премии не платят. 30% затруднились с ответом.

Чаще всего на полную или частичную выплату годовых бонусов рассчитывают работники из сферы науки и образования (32% респондентов), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего о бонусах говорили представители сферы закупок — лишь 11%.

Выплата годовых премий зависит не только от профессии, но и от региона. Бонуса ожидают 32% работников из Северо-Западного федерального округа (не считая Санкт-Петербурга, где доля таких респондентов составила 24%) и 29% — из Приволжского федерального округа, но всего 19% — из Центрального федерального округа (не считая Москву, где премии получат 23%).

Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением KPI) тоже получат далеко не все работники. Только 17% трудоустроенных россиян ожидают такой выплаты в 2024 году. Еще 6% сообщили, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 76% компаний таких выплат в принципе никогда не было.

Опрос проводился в ноябре 2024 года. В нем приняли участие 3,2 тыс. человек из разных регионов России.

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