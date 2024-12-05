Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян получат новогоднюю премию

Почти четверть опрошенных россиян получат новогоднюю премию в 2024 году

close
Shutterstock

Почти четверть (24%) опрошенных россиян получат новогоднюю премию по результатам работы в этом году. Это следует из опроса, проведенного сервисом hh.ru, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

14% работающих россиян сообщили, что их работодатель точно выплатит годовую премию, причем в полном объеме. Еще 10% уточнили, что бонус выплатят частично. 5% опрошенных рассказали, что обычно всегда получали годовые премии, но в этот раз их не будет. В 42% компаний, по словам их сотрудников, премии не платят. 30% затруднились с ответом.

Чаще всего на полную или частичную выплату годовых бонусов рассчитывают работники из сферы науки и образования (32% респондентов), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего о бонусах говорили представители сферы закупок — лишь 11%.

Выплата годовых премий зависит не только от профессии, но и от региона. Бонуса ожидают 32% работников из Северо-Западного федерального округа (не считая Санкт-Петербурга, где доля таких респондентов составила 24%) и 29% — из Приволжского федерального округа, но всего 19% — из Центрального федерального округа (не считая Москву, где премии получат 23%).

Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением KPI) тоже получат далеко не все работники. Только 17% трудоустроенных россиян ожидают такой выплаты в 2024 году. Еще 6% сообщили, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 76% компаний таких выплат в принципе никогда не было.

Опрос проводился в ноябре 2024 года. В нем приняли участие 3,2 тыс. человек из разных регионов России.

Ранее россиянам рассказали, как просить новогоднюю премию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами