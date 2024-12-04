ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила крупным российским ретейлерам о недопустимости необоснованного повышения цен в период повышенного спроса перед новогодними праздниками. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В ФАС рассказали, что предупреждения были направлены в следующие сети — «Х5» («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Метро», «Глобус» и другие.

Кроме того, антимонопольный регулятор попросил оперативно сообщать ему, если поставщики начнут повышать цены или вырастет стоимость логистических услуг. Подчеркивается, что ФАС в случае нарушений готова будет предпринять меры антимонопольного реагирования.

Накануне ФАС сообщила, что «Почта России» нарушила закон о конкуренции, решив ограничить доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание. «Почту России» привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что ФАС будет предлагать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен.