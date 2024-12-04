На месте бутика Chanel в ГУМе открыли салон «Хохлома»

В московском ГУМе открылся салон бренда «Хохлома», который расположился на месте бывшего бутика Chanel. Об этом сообщает ТАСС.

Салон расположился на первой линии ГУМа сразу на двух этажах. Его размер составил 600 квадратных метров. Инвестором проекта стал председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых.

Одновременно с открытием новой площадки состоялась премьера коллекции «Хохлома х Алена Ахмадуллина». В нее вошли предметы одежды и интерьера, аксессуары и ювелирные изделия.

Начиная с весны 2022 года многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть рынок страны.

В марте вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что Chanel вела переговоры с владельцами российских торговых центров о завершении своего присутствия в России. Французский бренд планировал освободить арендованные площади, которые не использовались с 2022 года.

Ранее Hermès и Fendi закрыли бутики в ГУМе.