Россия и Пакистан ведут переговоры о долгосрочных поставках нефти

Пакистан и Россия в настоящее время обсуждают технические детали долгосрочного контракта на поставку российской нефти в исламскую страну. Об этом сообщил РИА Новости посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

По его словам, диалог идет как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Дипломат высказал мнение, что в переговорах о долгосрочном контракте нет каких-то сложностей, продолжаются обсуждения технических деталей, в том числе цены, объем закупок и т.д.

Посол добавил, что относительно того, какие валюты могут быть использованы при осуществлении сделки, рассматриваются все опции.

Он добавил, что ранее Пакистан занимался и торговлей по бартеру, поэтому вопрос оплаты обязательно будет решен.

Министр энергетики Николай Шульгинов также сообщал, что Россия обсуждала с Пакистаном долгосрочные поставки нефти в эту страну, переговоры еще продолжаются

Ранее Пакистан открыл прямой импорт российской нефти для своих компаний.