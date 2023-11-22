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Россия и Пакистан ведут переговоры о долгосрочных поставках нефти

Посол Джамали: Пакистан и РФ обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

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Brendan McDermid/Reuters

Пакистан и Россия в настоящее время обсуждают технические детали долгосрочного контракта на поставку российской нефти в исламскую страну. Об этом сообщил РИА Новости посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

По его словам, диалог идет как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Дипломат высказал мнение, что в переговорах о долгосрочном контракте нет каких-то сложностей, продолжаются обсуждения технических деталей, в том числе цены, объем закупок и т.д.

Посол добавил, что относительно того, какие валюты могут быть использованы при осуществлении сделки, рассматриваются все опции.

Он добавил, что ранее Пакистан занимался и торговлей по бартеру, поэтому вопрос оплаты обязательно будет решен.

Министр энергетики Николай Шульгинов также сообщал, что Россия обсуждала с Пакистаном долгосрочные поставки нефти в эту страну, переговоры еще продолжаются

Ранее Пакистан открыл прямой импорт российской нефти для своих компаний.

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