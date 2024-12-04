В РФПИ рассказали, почему ставка ЦБ не должна быть высокой долгое время

Повышение ключевой ставки со стороны Центробанка все меньше влияет на инфляцию, она не должна быть высокой долгое время. Такое мнение в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» выразил глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.

«Важно, чтобы экономический рост, наращивание инвестиций также были в основе денежно-кредитной политики. В связи с этим мы видим, что повышение ставки оказывает все меньше и меньше влияния на инфляцию», — сказал он.

По словам Дмитриева, повышение ключевой ставки оказывает эффект торможения на экономический рост и инвестиции. Он выразил надежду на среднесрочное снижение показателя со стороны ЦБ. Дмитриев назвал 2025 год — возможностью для начала переосмысления денежно-кредитной политики России.

В среду глава Центробанка заявила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

Ранее россиянам раскрыли выгодную тактику при открытии вклада.