Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФПИ рассказали, почему ставка ЦБ не должна быть высокой долгое время

Глава РФПИ Дмитриев: повышение ключевой ставки все меньше влияет на инфляцию

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Повышение ключевой ставки со стороны Центробанка все меньше влияет на инфляцию, она не должна быть высокой долгое время. Такое мнение в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» выразил глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.

«Важно, чтобы экономический рост, наращивание инвестиций также были в основе денежно-кредитной политики. В связи с этим мы видим, что повышение ставки оказывает все меньше и меньше влияния на инфляцию», — сказал он.

По словам Дмитриева, повышение ключевой ставки оказывает эффект торможения на экономический рост и инвестиции. Он выразил надежду на среднесрочное снижение показателя со стороны ЦБ. Дмитриев назвал 2025 год — возможностью для начала переосмысления денежно-кредитной политики России.

В среду глава Центробанка заявила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

Ранее россиянам раскрыли выгодную тактику при открытии вклада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами