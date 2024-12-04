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Стало известно, сколько россиян близки к выгоранию

Треть работающих россиян оказались близки к выгоранию

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CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Треть опрошенных наемных работников имеют низкий уровень ментального благополучия и высокий риск эмоционального выгорания. Такие выводы сделали в исследовании фонда «Общественное мнение», результаты которого публикует агентство ТАСС.

Еще у 30% респондентов сохраняется средний уровень психологического благополучия, но они регулярно сталкиваются с перегрузками и стрессом.

Среди самых частых трудностей, мешающих эффективной работе, опрошенные назвали: ощущение измотанности и упадка сил (такой ответ дали 26% участников исследования), невозможность расслабиться, отключиться от забот и переживаний (25%), бессонница и иные нарушения сна (22%), апатия и нежелание начинать рабочий день (22%), еще 21% респондентов выделил сред других сложностей тревогу нервозность, сильное беспокойство.

Среди испытуемых 48% ответили, что задумываются об увольнении в ближайшие полгода. Среди тех, кто чувствует себя хорошо, этот показатель составляет 23%.

Исследование проводили с 11 по 21 августа 2024 года. В анкетировании приняли участие 1509 работающих по найму россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее россиянам назвали главные признаки профессионального выгорания.

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