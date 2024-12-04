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В России хотят разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам с 16 лет

Минпромторг предложил разрешить допуск к тяжелым производствам с 16 лет

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Unsplash

В России хотят разрешить допуск к некоторым тяжелым производствам гражданам с 16 лет. Минпромторг предлагает внести соответствующие изменения в постановление кабмина с перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

В министерстве заявили, что этот список не предусматривает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также модернизацию рабочих мест на предприятиях, проведенную за последние 20 лет. Там считают, что необходимо дополнить статью 265 Трудового кодекса РФ положением о том, что работодатель может принимать решение об использовании труда несовершеннолетних, но лиц не моложе 16 лет на включенных в перечень работах, «при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ».

27 ноября глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что его ведомство проанализирует действующие в стране правила трудоустройства несовершеннолетних граждан и при необходимости скорректирует перечень разрешенных мест.

Ранее Путин заявил, что в регионах России открыты сотни новых заводов.

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