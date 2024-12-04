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Россия увеличила закупки турецкого и китайского шоколада

Россия нарастила закупки китайского шоколада до $4,7 млн

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Depositphotos

Россия нарастила покупки турецкого и китайского шоколада. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник отмечает, что ввоз шоколада из Китая вырос в середине осени в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных $4,7 млн.

Турецкий шоколад стали ввозить в Россию в 2,2 раза чаще. Всего его закупили на $5 млн.

На этой неделе также сообщалось, что Россия нарастила покупку японских лекарств. Объем импорта вырос в девять раз по сравнению с сентябрем и достиг $10,17 млн.

24 октября сообщалось, что Россия в сентябре приобрела у Южной Кореи фармацевтической продукции на $8,4 млн, что втрое превышает значение августа. Более того, это рекордный объем импорта с февраля 2023 года. Основную часть закупки составили экстракты желез и других органов животного или человеческого происхождения.

Ранее Россия увеличила ввоз вина из Евросоюза до максимума с апреля.

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