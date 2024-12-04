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США выделят $600 млн на создание транспортного коридора в Южной Африке

Байден выделит $600 млн на создание транспортного коридора Лобиту в Африке

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 4 декабря объявит о выделении дополнительных $600 млн на проекты по созданию коридора Лобиту вглубь Африканского континента. Об этом со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщает ТАСС.

По его словам, находящийся сейчас с визитом в Анголе Байден в среду проведет встречи с руководителями ряда компаний, с которыми у Вашингтона имеются финансовые связи. Затем президент США встретится с главами Анголы, Замбии и Демократической республики Конго, а также с вице-президентом Танзании.

По словам чиновника, Байден, скорее всего, сделает заявления, которые касаются финансирования второй фазы проекта коридора Лобиту.

Сотрудник Белого дома выразил уверенность в том, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет заинтересована в участии в проекте. Он предположил, что в полной мере работающая железная дорога от побережья до побережья появится до конца десятилетия.

2 декабря в Вашингтоне призвали Африку не делать выбор между США, Россией и Китаем.

Ранее в МИД раскрыли, сколько долгов Россия списала Африке.

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