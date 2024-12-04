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Названа справедливая сумма расходов на себя

Аналитик Калманович: мужчинам стоит тратить на себя от 15 тыс. рублей в месяц

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Pixabay

Справедливая сумма трат россиян на себя составляет 15–25 тыс. рублей в месяц. Женщинам нужно иметь в запасе суммы, вдвое превышающие запланированные расходы, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Справедливая сумма расходов на личные нужды в 2025 году зависит от уровня доходов, но в среднем можно ориентироваться на 15–20% от ежемесячного бюджета. В среднем мужчины тратят больше на технику, хобби, транспорт и развлечения. В зависимости от дохода, справедливой суммой может быть от 15 до 25 тыс. рублей в месяц. Женщинам в запасе в идеале нужно иметь сумму, в два раза выше запланированных расходов. У мужчин график расходов в бюджете смотрится ровно, без импульсных рывков вверх», — отметил аналитик.

Эксперт призвал сохранять разумный баланс — формировать небольшой резерв на непредвиденные расходы, но не зацикливаться на долгосрочных накоплениях в условиях экономической неопределенности.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман 2 декабря сказал, что около 30% россиян тратят на развлечения не более 5% ежемесячного дохода, еще почти столько же — 6-10%. В Москве показатель выше — 20%. По прогнозу эксперта, в 2025 году эти траты останутся на текущем уровне.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин предрек скачок цен из-за взлета курса доллара.

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