Стало известно, сколько россияне тратят на развлечения

Около 30% россиян тратят на развлечения не более 5% ежемесячного дохода, еще почти столько же — 6-10%. В Москве показатель выше — 20%. В 2025 году суммы расходов на развлечения останутся на том же уровне, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Россияне в этом году, как и предыдущие 10 лет, немногим более 50% из ежемесячных доходов тратят на еду, медицинские услуги, лекарства, оплату коммунальных счетов, а 10% — на развлечения. В бюджете одной трети соотечественников расходы на развлечения не превышают 5% доходов, 34% опрошенных готовы платить за досуг 6-10%», — отметил эксперт.

Примерно 20% доходов на развлечения тратят москвичи. «В этом случае в статистику вошла доставка еды из кафе и ресторанов, это очень востребованная услуга в столице. В 2025 году траты останутся такими же», — добавил финансист.

По его словам, зарплаты увеличатся на фоне рекордно низкой безработицы и кадрового голода. При этом немногие готовы отказать себе в радостях жизни даже на фоне скромных доходов и текущего роста цен.

Шнейдерман уточнил, что россияне, у кого затраты на еду и коммуналку значительно выше 60%, сэкономят на развлечениях и сократят отчисления на «черный день». Это примерно четверть граждан России, добавил финансист.

Он допустил, что в 2025 году продукты питания продолжат дорожать из-за роста инфляции и цен на бензин. Увеличатся тарифы на грузовые перевозки (на 13,8%), что также отразится на ценах на продовольственные и непродовольственные товары, добавил эксперт.

По данным Росстата, на 25 ноября 2024 года годовая инфляция в России достигла 8,78%, увеличившись с 8,68% на 18 ноября.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин предрек скачок цен из-за взлета курса доллара.