Названа справедливая ставка по ипотеке в 2025 году

Справедливая ставка по ипотеке в 2025 году составляет от 19% до 26% годовых. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Справедливая ставка по ипотеке, на мой взгляд, рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 2–3 процентных пункта. Опираясь на прогноз Банка России по ключевой ставке на 2025 год, справедливая ставка по ипотеке составит 19–23%. В свою очередь, при небольшом первоначальном взносе (менее 20%) справедливая ставка должна быть выше на 1–3 п.п., то есть 20-26%. Более того, для зарплатных клиентов справедливая ставка, на мой взгляд, равна ключевой ставке, увеличенной на 1–1,5%, а именно 18–21,5%», — отметил экономист.

По его мнению, у банков объективно меньшая потребность закладывать дополнительную плату за риск в высокую ставку по ипотеке, с учетом залога в виде квартиры.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. В преддверии заседания и после него банки поднимали ставки по жилищным кредитам. Сейчас рыночные ставки по ипотеке составляют 25–28% годовых.

По данным ВТБ, за первые 10 месяцев 2024 года россияне взяли ипотек на 4,2 трлн рублей (-30% к аналогичному периоду 2023 года). В этом октябре количество ипотечных сделок снизилось на 60% к сентябрю.

Ранее были названы ставки по ипотеке в 2025 году.