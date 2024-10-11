Россиян, согласных на зарплату в цифровых рублях, стало меньше

Доля россиян, готовых получить зарплату в цифровых рублях, за два года снизилась с 35% в 2022 году до 25% в 2024-м. Однако по сравнению с 2023-м доля выросла на 5 процентных пунктов. Это показал опрос hh.ru, проведенный по просьбе «Газеты.Ru».

Свыше половины (55%) опрошенных россиян не хотели бы, чтобы им выплачивали зарплату в цифровых рублях, 18% готовы к таким расчетам по полной сумме зарплаты. Еще 6% готовы, но не более половины от месячного дохода.

В 2023 году 20% россиян согласились бы получать зарплату в цифровых рублях. В 2022 году 35% респондентов были готовы получать зарплату в цифровых рублях — новой форме денег, сочетающей свойства наличных и безналичных — на карту. Из них 29% граждан согласны получать выплаты от работодателя в цифровых рублях на карту полностью, а 6% — частично. В 2021 году hh.ru проводил аналогичный опрос. Тогда готовы были получать зарплату в цифровых рублях 11% россиян частично или полностью. 41% респондентов были против. 48% — не смогли ответить.

Мужчины более благосклонны к цифровым рублям: 22% готовы к выплате полной суммы зарплаты (среди женщин таких 12%), 8% — готовы, но не более половины зарплаты (среди женщин — 5%).

Возраст также влияет на отношение к расчетам в «цифре»: готовы получать зарплату в цифровых рублях треть опрошенных россиян 18-24 лет, четверть в возрасте 25-34 лет и только каждый пятый в старших возрастных группах (от 45 лет).

Среди профессий позитивно смотрят на зарплату в цифровых рублях каждый третий ИТ-специалист и работник производства, максимальное неприятие — у менеджеров по продажам (две трети).

При этом подавляющее число респондентов (83%) готовы участвовать в пилотном проекте ЦБ РФ по тестированию цифрового рубля на реальных операциях и клиентах. Максимальная доля готовых — среди россиян в возрасте 35-44 года (91%), жители Москвы (87%) и ИТ-специалисты (95%).

Опрос был проведен в сентябре среди 1991 россиянина. ЦБ в сентябре направил в Минфин инициативу, по которой системно значимые кредитные организации к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.

Ранее ЦБ опроверг информацию об увеличении количества денег в экономике из-за цифрового рубля.