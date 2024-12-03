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В Госдуме оценили идею провести валютные интервенции вместо роста ставки

Депутат ГД Аксаков: валютные интервенции ЦБ ограничены

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Дума ТВ прокомментировал призыв заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова к Банку России активнее заниматься интервенциями на валютном рынке, а не повышением ключевой ставки, чтобы стабилизировать курс рубля.

Парламентарий отметил, что с учетом санкционных решений интервенции ЦБ ограничены.

«Ключевые инструменты Центрального банка — это все-таки ключевая ставка и макропруденциальное регулирование. Центральный банк их использует. Все остальное, мне кажется, игра на публику, неэффективно», — сказал Аксаков.

При этом он не исключил, что со стороны Центробанка возможно увеличение продажи иностранной валюты на российском рынке.

В ответ на предложение зампреда ВТБ заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не считает необходимым активнее проводить валютные интервенции для стабилизации курса рубля в ущерб повышению ключевой ставки в борьбе с инфляцией.

Ранее в ВТБ предрекли рост ключевой ставки до 23%.

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