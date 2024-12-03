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В ВТБ предложили ЦБ провести интервенции для рубля вместо повышения ставки

Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ провести интервенции для укрепления курса рубля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Центробанку следует активнее заниматься интервенциями на валютном рынке, а не повышением ключевой ставки, чтобы стабилизировать курс рубля, считает первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Его цитирует РБК.

По словам Пьянова, топ-менеджеры банка «обомлели» от нового курса доллара и повысили свои инфляционные ожидания. Он отметил, что теперь банки ждут очередного повышения ключевой ставки от ЦБ, однако предупредил, что это может привести к сокращению ВВП и «переохлаждению» экономики.

«Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — предложил Пьянов.

При этом глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что у банка позитивные ожидания на 2025 год. В том числе кредитная организация ожидает рост ВВП на 1,9%, снижение инфляции до уровня в 6,4%. По его мнению, курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей.

Ранее стали известны три фактора, определяющих курс рубля.

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