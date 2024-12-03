Отказавшаяся от российского угля европейская страна не может продать свой

В Польше накопились рекордные за последние три года запасы непроданного угля, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные государственного Агентства развития промышленности (АРП).

Только в октябре текущего года в стране добыли 4,17 млн тонн каменного угля, из которых продали 3,8 млн тонн, а остальные 317 тыс. тонн этого полезного ископаемого остались нереализованными. Общий объем непроданных угольных запасов, пишет агентство, превысил 5,8 млн тонн.

Уголь, не нашедший покупателя, стал копиться на складах в стране с апреля. Тогда запас оценили в 5,15 млн тонн. Постепенно объем рос — в мае накопилось 5,3 млн тонн ненужного угля, в июне — 5,32 млн тонн, в июле — 5,6 млн тонн.

Согласно статистике АРП, убытки угледобывающей отрасли страны с января по сентябрь 2024 года превысили 9,2 млрд злотых (около $2,3 млрд). Всего в Польше 17 шахт, где добывают уголь. За указанный период удалось добыть 32 млн тонн этого ископаемого.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий импорт угля из России в середине апреля 2022 года.

В ноябре главные покупатели российского угля стали отказываться от закупок.