Италию и РФ призвали развивать сотрудничество, несмотря на ситуацию в мире

Москве и Риму надо продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на текущую обстановку на международной политической арене. Такое заявление сделал президент Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо, передает РИА Новости.

Во вторник, 3 декабря, он принял участие в конференции по случаю 60-й годовщины с момента создания ИРТП. На мероприятии Пелаццо обратил внимание, что в настоящее время члены торговой палаты должны работать по двум основным направлениям.

«Первое направление — продолжать сохранять все контакты между РФ и Италией <...>. Второй момент — мы должны максимально стараться не допускать overcompliance (широкой и субъективной интерпретации санкций)», — пояснил специалист.

Также, по мнению главы ИРТП, Москве и Риму следует перейти от взаимодействия на уровне институтов к более оперативному сотрудничеству между малыми и средними компаниями. Как сказал Пелаццо, это необходимо, так как из-за геополитической обстановки в мире РФ и Италия не имеют возможности поддерживать необходимые контакты на уровне институтов.

Более того, специалист выступил за использование имеющихся у торговой палаты преимуществ для развития сотрудничества на всей территории РФ.

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