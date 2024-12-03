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В Китае рассказали о пошатнувшемся доверии к американским чипам

Китайская ассоциация автопроизводителей заявила о падении доверия к чипам из США

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Depositphotos

В Китае рассказали о падении доверия к чипам из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей.

В ведомстве отметили, что попытки властей Соединенных Штатов злоупотреблять мерами экспортного контроля, устроить блокаду и надавить на Пекин нарушают законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, нарушают стабильность глобальных производственных цепочек, подрывают международный торгово-экономический порядок. Это, подчеркнули в ассоциации, наносит ущерб интересам всех стран.

«Доверие и уверенность автомобильной промышленности Китая в закупке чипов у предприятий из США пошатнулись. Американские автомобильные чипы больше не считаются безопасными и надежными», — пояснили там.

В целях обеспечения безопасности и стабильности китайским автомобильным компаниям посоветовали покупать американские чипы с осторожностью.

В ноябре агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты потребовали от тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки в Китай чипов, предназначенных для использования в сфере искусственного интеллекта.

Ранее в Китае призвали США прекратить давление на экономику страны.

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