Яндекс купил платформу Pruffme

Компания Яндекс купила технологическую платформу Pruffme, включающую сервисы для создания онлайн-досок, а также организации вебинаров и видеоконференций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

По данным агентства, осенью Яндекс использовал решения Pruffme при создании своего сервиса онлайн-досок Яндекс Концепт, разработанного командой Яндекс 360. В компании отметили, что в ходе совместной работы над продуктом был оценен опыт команды партнера. Впоследствии была заключена договоренность о долгосрочном стратегическом развитии в рамках Яндекс 360.

В середине ноября компания «Яндекс» анонсировала выход третьего поколения популярной умной колонки «Станция Мини».

Яндекс – российская транснациональная IT-компания, чье головное юридическое лицо зарегистрировано в Калининградской области Российской Федерации. Владеет одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение Яндекс занимает в России, Белоруссии и Казахстане.

Ранее Яндекс Еда запустила услугу онлайн-бронирования столиков в ресторанах.