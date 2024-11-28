Яндекс Еда запустила услугу онлайн-бронирования столиков в ресторанах

Яндекс Еда запустила пилотный проект онлайн-бронирования столиков в ресторанах. Функция доступна в разделе «Куда сходить», который появился в сервисе весной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Опция доступна более чем в 1 тыс. ресторанов Москвы и Петербурга. Среди них — заведения сети Novikov Group, а также рестораны Раппопорта, Pinskiy&Co, Bazar Family.

Чтобы забронировать столик, нужно зайти в раздел «Куда сходить» и заполнить онлайн-форму в карточке заведения.

В Яндекс Еде отметили, что выбрать подходящее заведение можно с помощью персональных рекомендаций от нейросети или фильтров: они подберут места по виду кухни или, например, по типу заведения.

Ранее сообщалось, что для запуска функции онлайн-бронирования столиков в ресторанах Яндекс купил сервис LeClick и специализированное ПО для хостес SmartReserve.