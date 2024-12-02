Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Центробанк и Минюст ограничат взыскание долгов россиян в обход суда

ЦБ и Минюст ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги без суда

close
Shutterstock/Morakot Kawinchan

Центральный Банк России, министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата (ФНП) готовят изменения в законодательство, которые потенциально ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц с помощью исполнительной надписи нотариуса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

В августе этого года президент Владимир Путин поручил Центробанку и правительству проработать вопрос информирования заемщиков о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариуса и обеспечить право россиян на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.

В рамках этого поручения ЦБ предлагает обязать банки включать в кредитные договоры пункт о согласии либо об отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, банкам следует публиковать информацию о таком способе сбора долгов, сроках совершения и обжалования надписи нотариуса, а также о праве заемщика отказаться от применения такого метода взыскателями.

Также в целях ограничения недобросовестных практик предлагается отказывать в взыскании просроченной задолженности за счет исполнительной надписи нотариуса в течение «периода охлаждения», рассказал представитель ЦБ.

Ранее судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами