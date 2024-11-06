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Россия резко сократила закупки семги у Чили. Рыба оказалась слишком дорогой

Поставки мороженой семги из Чили в Россию за год сократились в 2,5 раза

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Nordroden/Shutterstock/FOTODOM

Россия по итогам января — сентября приобрела у Чили 11,5 тыс. тонн мороженой семги за $77 млн. Поставки рухнули в 2,5 раза в натуральном и денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Рыбного союза.

Главная причина такого падения отгрузок чилийской семги на рынок РФ — резкое подорожание товара на фоне снижения производства на 10%. Стоимость рыбы подскочила до $9 за килограмм.

В результате часть объемов дорогой семги из Чили в российском рыбном импорте заместила форель из Турции и Ирана, средняя цена которой составляет $5,5 за кило.

Общие поставки чилийской рыбы в Россию за девять месяцев сократились на треть, до 34 тыс. тонн. В стоимостном выражении падение составило 35%, до $157 млн.

Между тем Япония рекордно закупилась крабами у России. В сентябре страна импортировала 1,9 тыс. тонн российских крабов, отдав за них $34,8 млн.

Ранее россиян предупредили о подорожании красной икры к Новому году.

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