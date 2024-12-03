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Названа дата проведения Всероссийского юридического диктанта

АЮР: Всероссийский юридический диктант стартует 3 декабря

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VIII Всероссийский юридический диктант пройдет с 3 по 12 декабря. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР), выступающей организатором мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе, участвовать в диктанте может каждый желающий, достигший 14-летнего возраста, на сайте юрдиктант.рф.

В этом году диктант впервые будет разделен на три категории: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес». Участникам предстоит ответить на 33 тестовых вопроса, среди которых будут видеовопросы от известных юристов и общественных деятелей. На выполнение теста отводится 60 минут.

Тест доступен на шести языках: русском, английском, китайском, арабском, испанском и португальском.

По завершении тестирования каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с указанием персонального результата, а также доступ к материалам с информацией о допущенных ошибках. 13 декабря на официальной платформе будут опубликованы правильные ответы.

В прошлом году диктант прошли 1 137 280 граждан России и соотечественников из 152 стран.

На днях Т-Банк в рамках масштабного образовательного проекта «Т-Математика» провел Всероссийский математический диктант. Он был приурочен ко Дню математика, который отмечается в России 1 декабря.

Ранее в Госдуме призвали провести тотальную проверку мигрантов на знание русского языка.

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