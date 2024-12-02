Т-Банк провел Всероссийский математический диктант

Т-Банк в рамках масштабного образовательного проекта «Т-Математика» провел Всероссийский математический диктант. Он был приурочен ко Дню математика, который отмечается в России 1 декабря, сообщают в компании.

Отмечается, что математический диктант стал одним из центральных событий проекта «Т-Математика», главной целью которого является популяризация этой науки. Диктант можно было сдать как дистанционно по всей стране, так и офлайн в столичном офисе Т-Банка. Также участники могли прослушать лекции от профессоров ведущих вузов страны - МФТИ, МГУ, Центрального университета и НИУ ВШЭ. Всего в мероприятиях проекта приняли участие уже более 70 тыс. человек.

Как рассказал директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-Банка Константин Маркелов, математика лежит в основе бизнеса банка, а все решения принимаются с точки зрения науки.

«К бизнесу относимся как к науке, а математика — королева наук. Кроме того, математика — это лучший тренажер и разминка для мозгов. Мы намерены повторить успех тотального диктанта, чтобы в каждом уголке нашей страны, в каждой школе все дети и взрослые могли принимать участие и кайфовать от самого процесса», — сказал он.

Отмечается, что Т-Банк занимается образованием уже более 10 лет и сотрудничает с вузами по всей стране. В компании уточнили, что диктант станет ежегодным мероприятием.

«Мы хотим вкладываться в образовательные проекты и взаимодействуем с большим количеством вузов в стране, читаем образовательные курсы по разным дисциплинам, по искусственному интеллекту, анализу данных, и надеемся, что совместно с вузами сможем воспитывать и образовывать подрастающее поколение, которое потом станет лидером IT», — сказал директор инженерных исследований Т-Банка Станислав Моисеев.

В банке уточнили, что в дальнейшем планируется продолжать масштабировать научную и образовательную деятельность. Так, в День математика Т-Банк запустил в мобильном приложении бесплатный математический тренажер «Число Т», помогающий повысить уровень финансовой грамотности и изучить пошаговое решение задач по математике.