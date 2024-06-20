В Госдуме призвали провести тотальную проверку мигрантов на знание русского языка

Количество мигрантов в России превышает 16 млн, что составляет 12% от общего населения. При этом многие из них не знают русского языка, что необходимо исправить, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В беседе с НСН он призвал провести среди них тотальную проверку, в том числе протестировать всех приезжих сотрудников предприятий на знание языка.

Напомним, сегодня стало известно о планах Рособрнадзора проверить базовые знания русского языка у мигрантов, владеющих языковыми сертификатами. Гусев одобрил это решение.

«К нам приезжают бесконтрольно, у нас нет жесткого законодательства, которое позволило бы регулировать приезд сюда и, соответственно, высылку», — заявил он, призвав ввести жесткие правила на пребывание мигрантов в стране.

По количеству мигрантов Россия обогнала США и Францию, при этом, по мнению депутата, они живут «фактически бесконтрольно», не подчиняясь местным законам. Он одобрил любую инициативу, которая направлена на совершенствование этой сферы, и призвал провести 100%-ную проверку мигрантов, работающих на российских предприятиях.

«Я уверен, что большую часть этих людей мы будем вынуждены отправить домой. Это правильная мера», — заключил парламентарий.

Эксперты ранее оценили меры по ужесточению высылки нелегальных мигрантов.