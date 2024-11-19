Создатель Индекса Мишек сообщил о подорожании плавленого сыра и подсолнечного масла

С 9 по 16 ноября так называемый Индекс Мишек вырос на 2,5% против его снижения на 1% неделю назад. Об этом «Газете.Ru» сообщил создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«С 11 по 16 ноября подорожали плавленый сыр «Фетакса» (+12,5%), подсолнечное масло «Олейна» (+11,5%) и морковь (+11,5%). Снижения цен на какие-либо товары индекса за неделю, увы, не произошло», — отметил экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек включает 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По итогам октября этого года цены на товары в Индексе Мишек выросли в среднем только на 0,3% по сравнению с их уровнем в 2023-м. В сентябре 2024 года Индекс Мишек увеличился на 9,3%.

Ранее выяснилось, что в России подешевел мармелад.