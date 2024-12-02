Маркетплейсы поделятся с налоговой информацией о дроблении бизнеса

Крупнейшие российские маркетплейсы со следующего года в режиме эксперимента будут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию, которая позволит выявить и предотвратить схемы «дробления» бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ФНС Даниил Егоров обсудил детали этого соглашения на встрече с руководством Wildberries, Оzon, «ЯндексМаркета», «Мегамаркета» и «Авито».

«Передача информации в налоговые органы о рисках «дробления» бизнеса планируется только о тех продавцах, в отношении которых выявлены критерии дробления бизнеса», — отметили в налоговой.

Дробление подразумевает разделение крупной компании на более мелкие, с целью снижения выплачиваемых налогов.

До этого сообщалось, что в федеральный бюджет за пять месяцев 2024 года поступило 2,4 млрд рублей от штрафов за налоговые правонарушения бизнеса и граждан — на 71% больше, чем годом ранее. Наибольшие доходы принесли санкции за непредставление деклараций, непредъявление сведений и неуведомление об участии в иностранных организациях.

Ранее блогеры обратились к Мишустину с вопросами о налоговой амнистии.