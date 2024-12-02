Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» спрогнозировал падение биткоина

Инвестор Кийосаки спрогнозировал падение цены биткоина до $60 тыс

close
Dado Ruvic/Reuters

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что стоимость биткоина может обвалиться до $60 тыс.

Несмотря на такой прогноз, инвестор не планирует выводить свои активы из BTC, а, наоборот, воспользуется моментом падения для покупки монеты.

«Биткоин застрял на отметке $100 тыс. Это означает, что BTC может рухнуть до $60 тыс. Если и когда это произойдет, я не буду продавать. BTC будет продаваться. Я куплю еще», — написал Кийосаки в соцсети X.

Как полагает миллионер, к 2025 году курс биткоина стабилизируется на отметке около $250 тыс. Но сейчас важна не сколько цена монеты, а столько количество, которое может приобрести инвестор, считает предприниматель. По его словам, после превышения биткоина цены в $100 тыс. даже люди среднего класса, не говоря о бедных, не смогут позволить себе приобрести этот актив.

В ноябре экономист Евгений Коган предположил, что Ethereum может подорожать вслед за биткоином. По его словам, криптовалюты дорожают, поскольку люди по всему миру теряют доверие к традиционным денежным единицам и ищут «спасительные гавани».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами