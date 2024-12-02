Автор книги «Богатый папа, бедный папа» спрогнозировал падение биткоина

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что стоимость биткоина может обвалиться до $60 тыс.

Несмотря на такой прогноз, инвестор не планирует выводить свои активы из BTC, а, наоборот, воспользуется моментом падения для покупки монеты.

«Биткоин застрял на отметке $100 тыс. Это означает, что BTC может рухнуть до $60 тыс. Если и когда это произойдет, я не буду продавать. BTC будет продаваться. Я куплю еще», — написал Кийосаки в соцсети X.

Как полагает миллионер, к 2025 году курс биткоина стабилизируется на отметке около $250 тыс. Но сейчас важна не сколько цена монеты, а столько количество, которое может приобрести инвестор, считает предприниматель. По его словам, после превышения биткоина цены в $100 тыс. даже люди среднего класса, не говоря о бедных, не смогут позволить себе приобрести этот актив.

В ноябре экономист Евгений Коган предположил, что Ethereum может подорожать вслед за биткоином. По его словам, криптовалюты дорожают, поскольку люди по всему миру теряют доверие к традиционным денежным единицам и ищут «спасительные гавани».