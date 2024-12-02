Инвестбанкир Коган: угрозы Трампа из-за отказа от доллара неосуществимы

Невозможно осуществить на практике угрозы избранного президента США Дональда Трампа о готовности ввести 100-процентные пошлины для тех стран, которые собираются отказаться от использования доллара. Такое мнение высказал инвестиционный банкир Евгений Коган в разговоре с «Ридус».

Избранный президент США Трамп 30 ноября в своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100% в случае создания новой самостоятельной валюты объединения или отказа от использования доллара.

По словам Когана, чтобы притворить в жизнь соответствующие угрозы, необходимо слишком радикально изменить экономическую и валютную политику США, к которым страна не готова. Например, отмечает экономист, США должны перестать бесконтрольно печатать и увеличивать денежную массу, а также сократить госдолг и значительно уменьшить или даже вовсе ликвидировать хронический дефицит бюджета.

Однако, утверждает эксперт, из-за бюджетных проблем в США власти могут рассчитывать максимум на сокращение дефицита бюджета с $2 трлн до $1,5 трлн, что не слишком поможет делу.

Ранее 2 декабря власти Бразилии назвали бессмысленными и провокационными заявления избранного президента США Трампа о введении торговых пошлин на все товары из стран БРИКС.