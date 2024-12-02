В Санкт-Петербурге подскочили продажи антидепрессантов

Продажи антидепрессантов в аптеках Санкт-Петербурга с января по ноябрь 2024 года увеличились на 23%, до 1,1 млн упаковок, относительно такого же периода 2023 года, пишет издание «Ведомости Северо-Запад».

Как отмечает издание, рост объема продаж на эти препараты для лечения заболеваний нервной системы стал самым высоким среди других рецептурных лекарств из этой группы.

Второй группой препаратов с наибольшим повышением спроса стали нейролептики. Прирост составил 20%, до 337,1 тыс. упаковок.

Напротив, падение спроса на 7%, до 507,2 тыс. упаковок, отмечено на транквилизаторы, и на 2%, до 1,37 млн упаковок, снизились продажи ноотропов и психостимуляторов.

Всего с января по ноябрь текущего жители Северной столицы приобрели в аптеках 3,5 млн упаковок препаратов для нервной системы, что на 7% выше показателей того же периода 2023 года.

В конце ноября газета «Ведомости» со ссылкой на отчет DSM Group написала, что продажи биологически активных добавок от стресса в России по итогам января — сентября упали до пятилетнего минимума.