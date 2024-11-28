Россияне в этом году массово скупали БАДы

Число покупок биологически активных добавок растет год к году. С 1 января по 20 ноября 2024 года оборот платежей в онлайн-магазинах БАДов и спортивного питания вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупок стало на 33% больше, а покупателей — на 18% больше. Средний чек вырос на 9% и составил 6 058 рублей. Это показало исследование ЮMoney и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Пик спроса на биодобавки приходится на весну и зиму. С апреля по июнь оборот платежей в этой категории вырос на 12% по сравнению с январем — мартом. Самих платежей стало на 14% больше, а число покупателей увеличилось на 10%. Средний чек не изменился и составил 6 054 рубля.

«С сентября по ноябрь этого года оборот платежей за БАДы вырос на 48% год к году, число покупок увеличилось на 29%, а количество плательщиков — на 12%. Средний чек стал на 15% больше и составил 6 339 рублей», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Эксперты СБЕР ЕАПТЕКИ отмечают, что россияне стали подходить к приему БАДов более ответственно.

«Мы видим, что рост востребованности БАДов продолжается, причем по дорогим комплексам. Запрос на премиальные БАДы мы связываем с готовностью потребителя вкладываться в свое здоровье, а не с желанием заменить дорогие лекарства на более доступные добавки», — отмечает руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и бренд-менеджмента СБЕР ЕАПТЕКИ Андрей Константинов.

Топ популярных категорий возглавляют витамины и минералы — за 10 месяцев 2024 года в натуральном выражении (количество упаковок) спрос на них вырос на 43% относительно прошлого года. На втором месте — БАДы для красоты и здоровья, которые покупали на 11% чаще.

Среди БАДов для красоты и здоровья лидируют витаминно-минеральные комплексы (+68%), а также комплексы с коллагеном и гиалуроновой кислотой (+39%). Пик продаж зафиксирован в позднеосенний и весенний периоды. В третьем квартале этого года витаминно-минеральные комплексы покупали на 107% чаще, а комплексы с коллагеном и гиалуроновой кислотой — на 5% чаще, чем в третьем квартале 2023 года.

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