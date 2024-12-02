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В России сокращается предложение на рынке новостроек

«Известия»: в РФ началось сокращение предложения на рынке новостроек

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Российской Федерации началось сокращение предложения на рынке новостроек. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на несколько представителей отрасли.

По информации сервиса Яндекс Недвижимость, по итогам октября в сравнении с сентябрем соответствующее предложение снизилось на 4% при медианной стоимости квадратного метра в городах-миллионниках в 171 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что ситуация в этом сегменте рынка пока является стагнирующей.

Эксперты системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro также зафиксировали отрицательную динамику объема предложения на первичном рынке от 1 до 4% во всех городах-миллионниках, кроме Санкт-Петербурга и Самары.

«Можно аккуратно говорить о том, что тренд начал формирование в сентябре, а в октябре стал более заметен. Говорить о его долгосрочности пока не приходится. Чтобы это определить, нужно будет отследить помесячно количество новых стартов и объемы реального спроса на большом отрезке времени — например, за весь 2024 год», — сказали изданию эксперты компании.

Они допустили дальнейшее сокращение экспозиции новостроек при росте спроса и более медленном поступлении новых объемов такого жилья.

Сейчас 325 тысяч объявлений от застройщиков находится в активной реализации на «Циан». Это на 1,6% меньше, чем месяц назад, но на 2% больше, чем в конце сентября, рассказал газете руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов.

26 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что цены на новостройки в стране снизятся в ближайшее время из-за большого количества нераспроданных квартир.

Ранее юрист рассказал, что делать при обнаружении неприятных сюрпризов в новостройке.

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