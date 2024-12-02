Россиянам рассказали об эффективных стратегиях защиты накоплений

Россиянам стоит проводить диверсификацию своих накоплений и хранить их в разных финансовых инструментах, чтобы защитить средства. Об этом RuNews24.ru рассказал инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

Так, он советует инвестировать в разные классы активов, например, покупать акции, облигации, золото или криптовалюту. Кроме того, можно также вкладываться в недвижимость, предложил эксперт. По его словам, стоит также обратить внимание на финансовые инструменты с защитой от инфляции, например, ОФЗ.

«Не паникуйте из-за краткосрочных колебаний. Инвестиции с горизонтом 5–10 лет обычно приносят 10–15% годовых. Так что ваше терпение будет вознаграждено. Резервный фонд. Держите под рукой наличные на 3–6 месяцев ваших расходов. Это защитит от непредвиденных ситуаций и не даст продать активы в невыгодный момент», — добавил Ходченков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин до этого говорил, что сейчас в России наблюдается некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии. По его словам, прежде всего, это происходит из-за того, что депозиты пока являются более выгодными, чем инвестиции. Кроме того, стоимость заемного кредитования остается высокой, добавил премьер.

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