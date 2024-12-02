Установлены новые фигуранты дела о хищении при строительстве Нахимовского училища

Следователи установили новых фигурантов дела о хищении денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом сообщили ТАСС в Главном военном следственном управлении Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что сейчас расследуют уголовное дело против бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой.

По версии следствия, в 2024 году Ширинкин, Чистякова, заместитель генерального директора «Геоизол» Александр Стрельников, замдиректора подразделения в Калининграде Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович завышали стоимость строительных работ и похитили 309 млн рублей.

Арискина и Асановича задержали. Им предъявили обвинение и отправили под домашний арест. Стрельникова объявили в розыск.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2019 году Минобороны РФ заключило контракт на строительство филиала училища с Главным военно-строительным управлением №4. В 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки работ. Ущерб от их действий оценивается в свыше 100 млн рублей.

На текущий момент Чистякова арестована, а Ширинкин отправлен под домашний арест. Также суд наложил арест на его автомобиль, загородный дом и участок. Для Чистяковой избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее суд арестовал недвижимость на 50 млн рублей по делу кадровика Минобороны.