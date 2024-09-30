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По делу кадровика Минобороны РФ арестовали недвижимость на сумму более 50 млн рублей

Суд арестовал недвижимость Мартиросяна на ₽50 млн по делу генерала Кузнецова

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Столичный суд наложил арест на недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, арестована недвижимость на сумму более 50 млн рублей: жилой дом и две квартиры в Краснодаре, земельный участок и автомобиль BMW X5.

Решение об аресте суд принял в целях предотвращения потенциальной растраты имущества. Мартиросян свою вину не признал и назвал обвинения в свой адрес «коммерческим проектом».

По версии следствия, взятка в виде недвижимости была получена Кузнецовым за помощь в заключении контрактов с Краснодарским высшим военным училищем на 372 млн рублей. Генерал, которого арестовали в мае этого года, обвиняется в получении взятки, а предприниматель — в даче взятки.

Кузнецов возглавлял 8-е управление Генерального штаба в период с 2010 по 2023 год, отвечая за защиту государственной тайны. В мае 2023 года он был назначен начальником управления кадров Минобороны РФ.

Ранее Кузнецов не признал вину по делу об особо крупной взятке.

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