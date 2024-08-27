В доход РФ передано имущество поддержавшего ВСУ бизнесмена Юрия Шефлера

Судебные приставы передали в доход Российской Федерации более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале «члена экстремистского объединения» и владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГМУ ФССП РФ.

По данным агентства, речь идет о бизнесмене Юрии Шефлере, владельце водочных марок «Московская» и «Столичная». В ГМУ ФССП заявили, что он поддерживает Вооруженные силы Украины и тем самым дискредитирует власти России.

«Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства», — заявили в ведомстве.

21 августа генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву заявлял, что в России нет деприватизации. По его словам в казну возвращаются незаконно утраченные государством активы.

26 августа на совещании по экономическим вопросам президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что доходы бюджета страны за семь месяцев 2024 года выросли на 36% по сравнению с прошлым годом и приблизились к 20 трлн рублей. Он отметил, что рост экономики и заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете и назвал текущий показатель хорошим.

Ранее в прокуратуре потребовали обратить в доход государства имущество Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом).